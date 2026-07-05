Прекращены поиски бесследно пропавшего 13-летнего подростка из Башкирии

Фото: vk.com/poiskdetei_rb

Поиски пропавшего трое суток назад 13-летнего подростка из Башкирии прекращены. Об этом «КП-Уфа» сообщили волонтеры отряда «Поиск детей-Уфа». О парне не было никаких известий почти трое суток: он перестал выходить на связь с родными 3 июля.

3 июля 13-летний парень ушел из дома и перестал отвечать на звонки. Когда связь с ним оборвалась, родные обратились в полицию, к поискам подключились добровольцы поискового отряда «Поиск детей-Уфа». К счастью, мальчика нашли, его жизни ничто не угрожает.

Волонтеры «Поиск детей-Уфа» поблагодарили за содействие и помощь в поисках 13-летнего мальчика в Иглинском районе сотрудников МЧС и неравнодушных жителей Иглинского района Башкирии.

- Поиски завершены. Благодаря совместным действиям с МЧС, полицейским из отдела уголовного розыска, и, главное, не равнодушным местным жителям, которые опознали пропавшего и помогли вернуть в семью! – написали в своем сообществе в соцсетях волонтеры «Поиск детей-Уфа».

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