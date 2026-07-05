Ушел из дома, и связь оборвалась: 13-летний мальчик пропал в Башкирии

Фото: Поиск детей - Иглино

В Иглинском районе Башкирии ищут 13-летнего Данилу Каткова из села Кудеевский. Об этом сообщили волонтёры отряда «Поиск Детей — Иглино».

Мальчик пропал 3 июля в середине дня — предположительно, ушёл из дома, и связь с ним оборвалась. Его приметы: рост – около 165 сантиметров, плотное телосложение, карие глаза, тёмно-русые волосы. В день исчезновения был одет в чёрную кофту с белой надписью «GAP», серо-голубые шорты и чёрные кроссовки.

Всех, кто знает что-либо о его местонахождении, просят звонить по номеру 112 или волонтёрам по телефонам 8-927-969-89-19 и 8-917-383-56-87.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.