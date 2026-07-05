Местами небольшой дождь и гроза: погода в Башкирии на воскресенье, 5 июля

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии в воскресенье, 5 июля, метеорологи прогнозируют местами дождь и грозы. Ранее экстренные службы предупреждали жителей региона о надвигающихся грозах.

По сведениям Башгидрометцентра днем по республике будет без существенных осадков, небольшой дождь с розой пройдет местами. Ветер будет юго-западный, ночью слабый, днем умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха в темное время суток составит +14, +19 градусов Цельсия. Днем воздух прогреется до +26, +31°С.

В ближайшие три дня, по данным метеорологов, характер погоды в Башкирии не изменится. Ожидается жаркая погода с кратковременными дождями и грозами.

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