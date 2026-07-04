В Башкирии полиция и волонтеры разыскивают пропавшую без вести 24-летнюю Екатерину Почуеву

Фото: vk.com/lizaalert_bashkortostan

Вторые сутки в Башкирии ведутся поиски бесследно пропавшей 24-летней Екатерины Почуевой из Белебея. Как сообщили в своем сообществе в соцсетях волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан», ее местонахождение неизвестно с 3 июля 2026 года. В ориентировке на девушку, которая распространяется по соцсетям, добровольцы сообщают, что им требуется помощь в ее поисках.

Приметы 24-летней Екатерины Почуевой: рост 164 см, худощавого телосложения, светлые волосы, серые глаза.

В день пропажи девушка была одета в синюю футболку, серые бриджи, короткие сапоги голубого цвета.

Всех, кто может знать о местонахождении Екатерины, либо видел ее, просят позвонить на горячую линию «Лиза Алерт» по номеру телефона: 8-800-700-54-52 или в полицию по номеру 112.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.