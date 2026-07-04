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НовостиОбщество4 июля 2026 16:19

Ушел на 99-м году: в Башкирии простились с ветераном Великой Отечественной войны Сергеем Таракановым

В Башкирии ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Сергей Тараканов
Павел КРАЙНОВ
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Башкирии простились с почетным гражданином Салавата Сергеем Таракановым. Уроженец Ишимбайского района республики, ветеран Великой Отечественной войны ушел из жизни на 99-м году.

Родился Сергей Тараканов в 1927 году в селе Верхотор Ишимбайского района БАССР. На фронт попал в 17 лет, освобождал от немецко-фашистских захватчиков Украину, домой вернулся только в 1951 году. Был награжден медалью «За Победу над Германией». После войны долгие годы работал на комбинате в Салавате, получил звание почетного гражданина этого города.

«КП-Уфа» приносит соболезнования родным и близким героя.

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