Провалилась в двухметровый погреб: в Уфе спасатели пришли на помощь бездомной собаке

Фото: УГЗ Уфы

Накануне в Службу спасения в Уфе позвонили жители частного сектора в микрорайоне Затон и сообщили о животном, попавшем в беду. На улице Камышлинской бездомная собака провалилась в погреб и упала с высоты двух метров. Собака оказалась в ловушке и не могла самостоятельно выбраться.

Прибывшие на место спасатели Управления гражданской защиты населения Уфы помогли испуганному животному. Они использовали специальное снаряжение и аккуратно подняли пса на поверхность. Собаку передали неравнодушным горожанам, вызвавшим спасателей.

В УГЗ Уфы напомнили, что спасатели никогда не бросают в беде животных и приходят на помощь по мере возможностей.

- Но мы напоминаем, что первоочередная задача спасателей — это спасение человеческих жизней. Все вызовы, где есть угроза здоровью и жизни людей, обслуживаются в приоритетном порядке, а помощь животным оказывается, когда дежурные смены свободны от экстренных выездов, - сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

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