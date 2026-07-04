С молотка уйдут почти 13 тысяч зимних курток: имущество должников распродают в Башкирии

Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

Накануне Росимущество объявило о предстоящем аукционе по продаже имущества должников. Одним из лотов, выставленных на торги, оказалась крупная партия зимних курток, пишет издание Ufatime.ru.

По данным издания, ознакомившегося с содержанием лота, в его состав вошли мужские и женские пуховики – всего их 12721 штука. Есть с меховым отстегивающимся капюшоном и без, есть короткие и длинные. Размерный ряд от 42 до 62. При этом в описании указано, что товар продается в том виде, каком он находился на складе. Имеются дефекты в виде царапин, загрязнения и другие мелкие повреждения.

Начальная цена торгов на аукционе составляет 20,822 млн рублей. Заявки принимаются на площадке «РТС-Тендер» до 13 июля.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.