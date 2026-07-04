В городах Башкирии запретили строить высотки около аэродромов

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Накануне Приволжская транспортная прокуратура добилась изменений в правилах землепользования и застройки в городах Башкирии. Как сообщили в пресс-службе ведомства, по правилам авиационной безопасности около аэродромов должно быть запрещено строить высотные здания.

Во время проверки Стерлитамакская транспортная прокуратура установила, что в Кугарчинском, Куюргазинском и Мелеузовском районах градостроительные правила расходятся с требованиями безопасности. Выяснилось это при проверке в районе аэродрома Кумертау, в селе Воротыновка. Надзорное ведомство потребовала у районных администраций исправить нарушения.

После того как муниципалитеты проигнорировали требования, прокурор обратился в суд. По решению суда правила землепользования и застройки вблизи аэродрома в Кумертау и других городах были приведены в соответствие с требованиями авиационной безопасности.

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