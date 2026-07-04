Житель Башкирии погиб, катаясь на надувной подушке, привязанной к катеру

Фото: госкомитет РБ по ЧС

3 июля в Караидельском районе Башкирии во время катания на надувной подушке погиб 50-летний житель Чишминского района. ЧП произошло на реке Уреш около деревни Седяш-Нагаево.

Как сообщили в экстренном ведомстве, мужчина катался на надувной подушке, привязанной к катеру. В какой-то момент он перевернулся и исчез под водой. Сегодня его тело достали со дна водолазы госкомитета Башкирии по ЧС.

Руководитель ведомства Кирилл Первов в своих соцсетях напомнил о важности соблюдения правил безопасности на воде. Особенно при использовании надувных аттракционов.

- Не подвергайте себя риску! Убедитесь, что место для катания безопасно и соблюдайте скоростной режим. В случае возникновения экстренной ситуации обращайтесь за помощью по номеру 112! – написал Кирилл Первов.

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