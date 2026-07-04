МЧС по Башкирии предупреждает жителей о надвигающихся грозах

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

МЧС по Башкирии со ссылкой на метеорологическую службу предупреждают жителей республики о надвигающихся грозах. По данным ведомства, днем в предстоящее воскресенье, 5 июля, местами по республике пройдут грозы.

В экстренном ведомстве напоминают жителям республики о том, что если гроза застала вас в машине, то не нужно покидать ее.

- Но при этом не следует дотрагиваться до ручек дверей и других металлических деталей. Держите закрытыми окна во избежание проникновения молнии в салон. Будьте осторожны! – отметили в пресс-службе МЧС по Башкирии. Спасатели напоминают, что телефон экстренной службы 112.

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