Восстановили при помощи Башкирии: в столице Абхазии открылась обновленная набережная

Фото: пресс-служба главы РБ

Накануне делегация Башкирии побывала в столице Сухуме. В рамках официального визита глава республики Радий Хабиров вместе с президентом Абхазии Бадрой Гунба и замруководителя администрации Президента России Сергеем Кириенко посетили обновленную набережную Диоскуров. Восстанавливать этот объект помогали несколько регионов нашей страны, в том числе и Башкирия.

Набережная Черного моря в Сухуме названа в честь древнегреческой колонии Диоскуриады, основанной в VI веке до нашей эры и располагавшейся, по легенде на территории современной столицы Абхазии. Делегация башкирских чиновников вместе с Сергеем Кириенко прогулялись по набережной вместе с Бандрой Гунба и оценили результат масштабного ремонта объекта. Проект был реализован по поручению Президента России Владимира Путина.

- Когда наши товарищи из руководства Абхазии обратились к нам с просьбой поддержать реконструкцию набережной Диоскуров, мы откликнулись. Это непростая, масштабная работа, - цитирует Радия Хабирова пресс-служба главы Башкирии.

Высокую оценку вкладу Башкирии в реконструкцию набережной Диоскуров дал замруководителя администрации Президента России Сергей Кириенко.

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