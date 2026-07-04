В МВД по Башкирии прокомментировали обнаружение одинокого младенца на улице

Сотрудники полиции установили личность матери, оставившей пятимесячного ребенка на траве в Салавате. Напомним, сегодня, 4 июля, 15-летняя девочка подросток увидела младенца около одного из домов по улице Островского. Взрослых рядом не было, и девочка отнесла ребенка к старшей знакомой.

По данным МВД по Башкирии, с заявлением в полицию обратилась 19-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что она забрала к себе грудного ребенка, оставленного без присмотра. По ее словам, мать малыша находилась в момент обнаружения ребенка, в состоянии алкогольного опьянения. Ее личность установлена, в полиции составили на нерадивую мать протокол.

- В настоящее время в отношении родителя составлен административный материал по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), - прокомментировали в пресс-службе МВД по Башкирии.

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