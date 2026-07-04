Малыш лежал в траве: школьница обнаружила на улице 5-месячного младенца без родителей

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 4 июля, в башкирском Салавате 15-летняя девочка-подросток обнаружила во дворе дома на улице Островского грудного ребенка. Он лежал в траве, а родителей или кого-то из взрослых рядом не было. По данным издания Ufa1.ru, предположительно ребенку не более пяти месяцев.

Заметившая малыша школьница не знала, что делать, и принесла его домой к своей подруге. Сейчас младенец находится под наблюдением врачей в больнице Салавата. О состоянии ребенка не сообщается.

В ситуации теперь разбираются сотрудники МВД по Башкирии. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося и разыскивают мать ребенка. «КП-Уфа» обратилась за комментарием в пресс-службу ведомства. Когда мы его получим, обязательно опубликуем.

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