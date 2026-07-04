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НовостиОбщество4 июля 2026 5:18

В Башкирии снят режим ракетной опасности

Режим ракетной опасности действовал в Башкирии ранним утром
Павел КРАЙНОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ранним утром 4 июля в Башкирии объявляли режим «Ракетная опасность». Сообщение о введении режима опубликовал в своих соцсетях руководитель госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов в 04:34 часа. В это время аэропорт Уфы временно прекратил прием и выпуск самолетов из воздушной гавани.

В 06:22 появилось сообщение о снятии режима «Ракетная опасность» на территории Башкирии. Об этом также объявил председатель госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов. Международный аэропорт «Уфа» работает в обычном режиме.

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