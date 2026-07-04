В Башкирии впервые с начала года отмечается снижение уровня преступности

В Башкирии за первые пять месяцев 2026 года зафиксировано снижение общего числа зарегистрированных преступлений. В МВД России опубликовали статистику за первые пять месяцев, согласно которой в регионе отмечается сокращение количества совершенных преступлений. Речь идет только о зафиксированных документально.

В период с января по май в регионе было зарегистрировано 17 556 противоправных действий – это на 23,9% или на 5 526 случаев меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Тогда их насчитывалось 23 082.

По данным ведомства по стране количество преступлений в целом уменьшилось на 16,5% – с 782 190 в 2025 году до 653 464 в этом. В Приволжском федеральном округе падение составило 18,4%.

В МВД России назвали и регионы, где больше всего по статистике зафиксировано преступлений за пять месяцев 2026 года. Если рассматривать абсолютные значения, то наибольшее количество преступлений отмечено в Москве – 44 825. Следом расположились Московская область с показателем 26 088 и Краснодарский край – 21 311. Башкирия в этом рейтинге занимает 7 строчку.

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