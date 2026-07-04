Жителей Башкирии ждут грозы и жара до +33 градусов

В Башкирии температура воздуха поднимется до +33 градусов. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие дни в Башкирии сохранится жаркая погода, однако местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

В субботу, 4 июля, в отдельных районах прогнозируются небольшие осадки и грозы. Будет дуть умеренный западный ветер, днем местами с порывами. Температура воздуха ночью составит от +12 до +17 градусов, днем - от +25 до +30.

В воскресенье, 5 июля, существенных осадков не ожидается. Западный ветер сохранится, местами возможны порывы. Ночью столбики термометров покажут +14...+19 градусов, по востоку республики - до +9, днем воздух прогреется до +26...+31 градуса.

В понедельник, 6 июля, синоптики также не прогнозируют существенных осадков. Ветер останется умеренным, местами порывистым. Ночью температура составит +14...+19 градусов, в восточных районах - до +9, а днем жара усилится до +28...+33 градусов.

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