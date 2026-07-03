В уфимском воздухе нашли сразу три вещества с показателями выше нормы

Специалисты отметили рост концентрации сероводорода и углеводородов в атмосфере столицы. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Башгидрометцентра зафиксировали превышение допустимого уровня содержания вредных примесей в атмосферном воздухе Уфы по итогам замеров второго июля.

Так, на точке отбора по адресу улица Ульяновых, 57, приборы показали присутствие трех видов загрязнителей одновременно. Максимальная разовая концентрация сероводорода оказалась выше установленного норматива в 1,1 раза, этилбензола - в 1,3 раза, а изопропилбензола - в 1,5 раза.

При этом в отношении остальных контролируемых веществ специалисты не выявили никаких отклонений от предельно допустимых показателей.

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