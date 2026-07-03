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НовостиОбщество3 июля 2026 16:15

Житель Башкирии отсудил компенсацию после падения с четырехметровой высоты

В Башкирии слесарю выплатят 150 тысяч рублей за травму на производстве
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Прокуратура добилась компенсации для пострадавшего на производстве слесаря.

Прокуратура добилась компенсации для пострадавшего на производстве слесаря.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Буздякском районе прокуратура добилась защиты прав работника, получившего тяжелую травму на производстве.

Несчастный случай произошел в марте 2025 года в помещении элеватора в селе Буздяк. Во время работы 63-летний слесарь сорвался с лестницы с высоты около четырех метров. Проверка показала, что причиной происшествия стало нарушение требований охраны труда со стороны руководства предприятия.

В результате падения мужчина получил множественные переломы, а причиненный его здоровью вред был признан тяжким.

Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с организации компенсацию морального вреда. Иск был удовлетворен, и предприятие обязали выплатить пострадавшему 150 тысяч рублей. Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.

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