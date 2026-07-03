Жители Башкирии смогут увидеть редкое сближение Марса и Урана

Жителям Башкирии рассказали, когда наблюдать Марс и Уран. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 4 июля жители Башкирии смогут наблюдать соединение Марса и Урана. Об этом сообщили в Уфимском планетарии.

Планеты взойдут в 02:21 по местному времени, примерно за два с половиной часа до восхода Солнца. Искать их нужно низко над северо-восточным горизонтом.

Марс будет хорошо заметен невооруженным глазом, однако для наблюдения Урана понадобится бинокль или телескоп, поскольку без оптических приборов увидеть его не получится.

Во время максимального сближения расстояние между планетами составит чуть более шести угловых минут, поэтому обе они окажутся в одном поле зрения телескопа или бинокля. Уран будет расположен слева от Марса. Для успешного наблюдения специалисты рекомендуют выбрать место с открытым видом на северо-восток. Планеты останутся видимыми до тех пор, пока их не скроет утренняя заря.

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