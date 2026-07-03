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НовостиОбщество3 июля 2026 15:00

В Уфе почти на три месяца перекроют улицу Мустая Карима

В центре Уфы ограничат движение до конца сентября
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе из-за строительства теплосети перекроют улицу Мустая Карима.

В Уфе из-за строительства теплосети перекроют улицу Мустая Карима.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе с 4 июля до 30 сентября ограничат движение транспорта на участке улицы Мустая Карима. Как сообщили в городской администрации, проезд закроют от дома № 43 до сквера Мустая Карима.

Временные ограничения связаны со строительством нового участка тепловой сети.

Кроме того, ранее городские власти предупреждали о временном перекрытии движения 6, 7 и 8 июля на пересечении улиц 50-летия Октября, Цюрупы и Революционной.

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