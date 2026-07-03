Минтранс объяснил, почему между Уфой и Казанью не запустят прямой поезд

В Башкирии назвали причину отсутствия прямого поезда до Казани. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшее время прямое железнодорожное сообщение между Уфой и Казанью запускать не планируют. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Башкирии, отвечая на вопрос жителей республики.

В ведомстве пояснили, что организовать такой маршрут сейчас невозможно, поскольку между городами отсутствует железнодорожная линия. Строительство новой магистрали пока не входит в действующие планы.

При этом в министерстве отметили, что в долгосрочной перспективе рассматривается возможность строительства железнодорожной ветки по маршруту Уфа - Бирск - Агидель - Нефтекамск - Амзя.

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