Минтранс объяснил, почему между Уфой и Казанью не запустят прямой поезд

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В ближайшее время прямое железнодорожное сообщение между Уфой и Казанью запускать не планируют. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Башкирии, отвечая на вопрос жителей республики.
В ведомстве пояснили, что организовать такой маршрут сейчас невозможно, поскольку между городами отсутствует железнодорожная линия. Строительство новой магистрали пока не входит в действующие планы.
При этом в министерстве отметили, что в долгосрочной перспективе рассматривается возможность строительства железнодорожной ветки по маршруту Уфа - Бирск - Агидель - Нефтекамск - Амзя.
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