Пытался спасти ребенка: в Уфе на реке Уршак утонул мужчина

Фото: МЧС по РБ

В Уфе произошла трагедия на реке Уршак. Днем в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о происшествии на водоеме в Кировском районе возле деревни Королево.

На место были направлены экстренные службы, однако к их приезду родственники уже достали из воды тело 72-летнего мужчины. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

По данным Управления гражданской защиты Уфы, трагедия произошла на участке реки, который не предназначен для отдыха и купания. Несмотря на действующий запрет, мужчина зашел в воду, что привело к несчастному случаю. Позже в МЧС раскрыли подробности трагедии. По их данным, пенсионер погиб, спасая внука.

- Пожилой мужчина бросился в воду, чтобы спасти своего несовершеннолетнего внука. К глубокому сожалению, пенсионер утонул, но сам мальчик не пострадал, - заключили в ведомстве.

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