Выпускники Башкирии превзошли средний результат по ЕГЭ по математике

Школьники из Башкирии улучшили результаты ЕГЭ по профильной математике. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Башкирии подвели итоги Единого государственного экзамена по профильной математике. Как сообщили в региональном министерстве просвещения, средний результат выпускников оказался выше общероссийского.

Средний балл в республике составил 69,1, что на 2,8 балла превышает показатель по стране. Максимальные 100 баллов получили 14 выпускников. Еще 2161 школьник набрал от 81 балла, а результат выше 61 балла показали 5070 участников экзамена.

Экзамен базового уровня сдавали 6425 человек. Оценки «4» и «5» получили 4613 выпускников, что составляет более 70 процентов от общего числа участников.

Для сравнения, средний балл по профильной математике в России достиг 66,33. Более 81 балла получили 16 процентов выпускников. Кроме того, по данным Рособрнадзора, в этом году в стране улучшились результаты выполнения заданий повышенной сложности по геометрии, а экзамен на 100 баллов сдали 8759 человек.