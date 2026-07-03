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НовостиОбщество3 июля 2026 13:29

Бастрыкин потребовал доклад по делу о загрязнении воздуха в Уфе

Глава СК России заинтересовался жалобами жителей Уфы на выбросы
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Председатель СК РФ поручил доложить о выбросах рядом с жилыми домами в Уфе.

Председатель СК РФ поручил доложить о выбросах рядом с жилыми домами в Уфе.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после сообщений о загрязнении воздуха в Уфе.

По информации ведомства, в СМИ и социальных сетях появились публикации о нарушении природоохранного законодательства в Ленинском районе города. Сообщается, что рядом с жилыми домами продолжительное время работает промышленное предприятие, из-за которого регулярно происходят выбросы вредных веществ в атмосферу.

Местные жители жалуются на едкий запах и дым, а также утверждают, что многочисленные обращения в различные инстанции не принесли результата.

По данному факту следственное управление СК по Башкирии возбудило уголовное дело. Исполнение поручения Александра Бастрыкина находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета России.

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