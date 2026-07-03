Клещи покусали почти 5,8 тысячи жителей Башкирии

Каждый третий пострадавший от клещей в Башкирии оказался ребенком. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

С начала сезона в Башкирии от укусов клещей пострадали 5792 человека. Такие данные по состоянию на 2 июля привели в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди пострадавших почти 34 процента составляют дети. Одновременно в республике продолжают проводить противоклещевые обработки. На сегодняшний день специалисты обработали свыше 4,3 тысячи гектаров территорий, в том числе около 1,8 тысячи гектаров в детских оздоровительных лагерях.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений после укусов клещей снизилось на 33 процента. Тогда было зарегистрировано 8655 таких случаев.

Жителям республики рекомендуют соблюдать меры профилактики во время отдыха на природе. Перед посещением лесов специалисты советуют надевать закрытую одежду, пользоваться репеллентами, а после прогулок внимательно осматривать себя и детей.

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