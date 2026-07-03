В Башкирии ожидаются грозы и жара до +30 градусов

Жителей Башкирии ждет аномальная жара и грозы 4 июля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

МЧС Башкирии предупредило об ухудшении погоды 4 июля. По данным ведомства, на территории республики ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди с грозами.

Ветер западный, его скорость составит 3-8 метров в секунду, днем местами порывы могут усиливаться до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до +12...+17 градусов, днем столбики термометров покажут +25...+30 градусов. На отдельных участках дорог ночью и утром возможен туман с видимостью до 500 метров.

Спасатели советуют водителям соблюдать осторожность на трассах, а пешеходам быть внимательными при переходе улиц. В жаркую погоду рекомендуется пить больше воды и избегать длительного пребывания на солнце.

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