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НовостиОбщество3 июля 2026 12:30

В Башкирии ожидаются грозы и жара до +30 градусов

МЧС предупредило о грозах, тумане и температуре до +30 в Башкирии
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Жителей Башкирии ждет аномальная жара и грозы 4 июля.

Жителей Башкирии ждет аномальная жара и грозы 4 июля.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

МЧС Башкирии предупредило об ухудшении погоды 4 июля. По данным ведомства, на территории республики ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди с грозами.

Ветер западный, его скорость составит 3-8 метров в секунду, днем местами порывы могут усиливаться до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до +12...+17 градусов, днем столбики термометров покажут +25...+30 градусов. На отдельных участках дорог ночью и утром возможен туман с видимостью до 500 метров.

Спасатели советуют водителям соблюдать осторожность на трассах, а пешеходам быть внимательными при переходе улиц. В жаркую погоду рекомендуется пить больше воды и избегать длительного пребывания на солнце.

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