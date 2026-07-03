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НовостиОбщество3 июля 2026 12:00

Стало известно, когда откроют новый мост через Белую в Башкирии

Готовность нового моста в Стерлитамаке превысила 40 процентов
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Новый мост через Белую в Стерлитамаке построили почти наполовину.

Новый мост через Белую в Стерлитамаке построили почти наполовину.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Стерлитамака сообщили, что строительство нового моста через реку Белую планируют завершить до конца 2028 года. Именно такой срок предусмотрен заключенным контрактом после получения разрешения на возведение объекта.

Работы на строительной площадке начались в 2024 году. По данным городской администрации, к июню 2026 года готовность моста достигла 42 процентов.

Сейчас подрядная организация изготавливает металлоконструкции, которые станут основой будущего сооружения. Их монтаж планируют начать в конце августа 2026 года. После этого строительство продолжится в соответствии с утвержденным графиком.

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