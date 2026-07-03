Родители учеников уфимской гимназии потребовали изменить систему пропуска

Родители школьников в Уфе пожаловались на организацию пропускного режима. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Родители учеников гимназии №16 в Уфе попросили пересмотреть систему пропускного режима, которую планируют внедрить в образовательном учреждении. По их мнению, действующее решение не сможет обеспечить необходимый уровень безопасности.

Главные опасения связаны с тем, что дети из микрорайона Радио будут добираться до школы по небезопасному маршруту. Кроме того, родителей беспокоит наличие только одного контрольно-пропускного пункта для 2300 учеников, возможное скопление людей на входе и ограждение высотой около 1,7 метра, которое, по их мнению, не станет серьезным препятствием для посторонних. Также они напомнили, что ранее в гимназии уже произошла попытка захвата здания одним из учеников, поэтому считают существующие меры недостаточными.

В администрации Кировского района сообщили, что КПП с автоматическими воротами и противотаранным устройством оборудуют на единственном въезде со стороны улицы Подполковника Недошивина. Там отметили, что проект согласован с Росгвардией и соответствует требованиям постановления правительства России №1006.

В районной администрации также пояснили, что остальные входы не подходят для размещения КПП, поскольку имеют небольшую ширину и выходят к парковкам и контейнерным площадкам, что может создать дополнительные неудобства и риски.

По словам представителей властей, подобная схема уже применяется в других школах и не приводит к образованию очередей. Обсуждение проекта с родителями продолжится.

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