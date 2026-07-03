Тело из воды достал отец: в Башкирии ребенок погиб во время купания с резиновым кругом

В Мишкинском районе выясняют обстоятельства гибели ребенка на воде.

В Мишкинском районе произошла трагедия на воде, в результате которой погиб ребенок. О случившемся сообщила глава районной администрации Лариса Александрова.

Она выразила соболезнования семье погибшего и отметила, что для родных этот день навсегда останется днем скорби. Также руководитель муниципалитета призвала взрослых быть особенно внимательными рядом с водоемами, подчеркнув, что вода не прощает ошибок.

В пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии подтвердили факт происшествия. По данным ведомства, несчастный случай произошел на местном пруду в деревне Баймурзино. Сейчас специалисты устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

По информации источника «Башинформа», мальчик пришел на водоем вместе с отцом. Ребенок отправился купаться с резиновым кругом, однако вскоре утонул. Известно, что его тело из воды достал отец.

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