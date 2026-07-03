В деревне Мансурово Учалинского района ввели карантин по бешенству

В Учалинском районе запретили ввоз и вывоз животных из-за бешенства. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Учалинском районе Башкирии ввели карантин после выявления очага бешенства животных. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

Эпизоотическим очагом признали территорию личного подсобного хозяйства, расположенного в деревне Мансурово на улице Хилажева, 47. Неблагополучным пунктом объявлена вся территория населенного пункта.

На период действия карантина введен ряд ограничений. В частности, запрещены ввоз и вывоз животных за пределы подкарантинной зоны. Контролировать исполнение указа поручено министру сельского хозяйства Башкирии Ильшату Фазрахманову.

Жителей деревни призвали соблюдать меры предосторожности. При обнаружении животных с признаками заболевания им рекомендуют незамедлительно обращаться в ветеринарную службу.

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