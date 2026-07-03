«Тяжелая травма позвоночника и множество переломов»: мужчина упал с дерева в башкирской глуши

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

В Башкирии спасатели, медики и пилоты вертолета совместно эвакуировали мужчину с тяжелыми травмами. Об этом рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Накануне вечером в Мелеузовском районе 62-летний мужчина упал с дерева в труднодоступной местности и получил травму позвоночника и множественные переломы. Очевидцы сообщили о случившемся по номеру 112 и оказали первую помощь.

Спасатели Госкомитета по ЧС добрались до пострадавшего на квадроцикле и доставили к нему фельдшера. Из-за отсутствия подъездных путей и тяжести травм везти мужчину по земле было невозможно. Единственным безопасным вариантом стала санитарная авиация.

Спасатели расчистили площадку для посадки вертолета. Медики прилетели на место и эвакуировали пострадавшего в больницу в Уфу.

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