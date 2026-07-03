Кадровые перестановки в Контрольно-счетной палате Башкирии: аудитор Малков досрочно ушел с должности

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аудитор Контрольно-счетной палаты Башкирии Владимир Малков досрочно покинул свой пост. Соответствующее постановление опубликовали на портале правовой информации региона.

Документ подписал исполняющий обязанности председателя Государственного Собрания – Курултая республики Ильшат Тажитдинов.

Из постановления следует, что Малкова освободили от должности на основании его собственного письменного заявления.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.