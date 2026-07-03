Мавлиев больше не под арестом: мэру Уфы смягчили меру пресечения

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Обвиняемому во взяточничестве мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву смягчили меру пресечения. Об этом «КП-Уфа» рассказал его адвокат Марат Самойлов.

Вместо домашнего ареста Мавлиеву назначили запрет определенных действий – теперь он обязан находиться дома только в ночное время. Меру пресечения, которая будет действовать до 28 августа, изменил Верховный суд Башкирии.

Мавлиеву предъявили обвинения по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Получение взятки». По версии следствия, он организовал незаконное отчуждение земли санатория «Радуга» и потребовал от представителя строительной компании выкупить ее в его интересах в обмен на покровительство. Также следствие считает, что он наладил сбор денег с рекламных агентств под видом пожертвований: на счет фонда поступили 30 млн рублей, часть которых потратили на покупку автомобиля за 21 млн рублей. В отдельном эпизоде фигурирует девелопер, который передал мэру 10 млн рублей за разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию.

Помимо Мавлиева, фигурантами дела стали его заместитель, замначальника управления мэрии по земельным и имущественным отношениям и директор санатория «Радуга».

Исполняющим обязанности мэра Уфы назначен 43-летний Рустам Шарипов, до этого руководивший Бурзянским и Хайбуллинским районами Башкирии.

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