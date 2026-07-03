Леса 17 районов Башкирии под угрозой: Минлесхоз выступил со специальным обращением

Фото: Минлесхоз Башкирии

В Башкирии в июле ожидается повышенная пожарная опасность в лесах – особенно в южных и восточных районах республики. Об этом предупредили в Министерстве лесного хозяйства региона.

Согласно прогнозу ФБУ «Авиалесоохрана», в зону риска попали 17 районов: Абзелиловский, Альшеевский, Белебеевский, Бижбулякский, Буздякский, Бурзянский, Ермекеевский, Кугарчинский, Куюргазинский, Мелеузовский, Миякинский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Туймазинский, Учалинский, Федоровский и Шаранский.

В этих муниципалитетах усилят наземное и авиационное патрулирование, а также мониторинг с помощью системы интеллектуального видеонаблюдения «Лесохранитель». Лесопожарные формирования продолжают дежурство в режиме повышенной готовности.

Министр лесного хозяйства Башкирии Марат Шарафутдинов призвал жителей и гостей республики соблюдать правила пожарной безопасности и не разводить открытый огонь в лесах.

Если вы заметили пожар или задымление, немедленно звоните:

– Региональная диспетчерская служба: 8 (347) 218-14-14 (круглосуточно)

– Единый федеральный номер лесной охраны: 8-800-100-94-00

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