Без денег с февраля: в Башкирии из-за задержки зарплат завели дело на руководителей стройкомпании

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В башкирском городе Салавате против руководства строительной компании завели дело – девять сотрудников в полном объеме не получали зарплату с февраля этого года. Об этом рассказали в Следственном комитете республики.

Общий долг перед работниками превысил 650 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Следователи допрашивают руководство и сотрудников компании, а также изучают бухгалтерские документы. Параллельно принимают меры, чтобы работники получили все причитающиеся им выплаты.

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