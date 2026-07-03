«Погиб, завтра похороны»: жительница Башкирии получила тревожное сообщение в мессенджере и лишилась денег

Фото: МВД Башкирии

Жительница Башкирии лишилась более 150 тысяч рублей после того, как перешла по подозрительной ссылке в мессенджере. Об этом рассказали в МВД республики.

43-летней жительнице Белебея вечером пришло сообщение с аккаунта подруги. В нем была ссылка и текст: «Погиб, завтра похороны...». Встревоженная женщина нажала на ссылку, но страница не открылась. Позже она позвонила подруге – та сообщила, что никаких сообщений не отправляла. Проверив счета, женщина обнаружила, что деньги уже списаны.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В МВД напоминают: не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений, даже если они пришли от знакомых, – их аккаунты могли взломать. Ссылки на файлы с расширением .apk особенно опасны: они могут установить на телефон вирус с доступом к SMS и банковским приложениям. Если получили тревожное сообщение – сначала перезвоните отправителю. Также стоит закрыть в настройках телефона возможность устанавливать приложения из неизвестных источников и не сообщать никому коды из SMS.

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