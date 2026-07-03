В Уфе в детском лагере нашли нарушения: оштрафован директор

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В Уфе детский лагерь устранил нарушения пожарной безопасности только после того, как прокуратура обратилась в суд. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверка показала, что руководство лагеря не выполнило в полном объеме требования пожарной безопасности при подготовке к летнему сезону. Прокуратура подала иск в суд, который впоследствии встал на ее сторону. В итоге все ремонтные работы завершили до заезда детей.

Директора учреждения оштрафовали по административной статье «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий».

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