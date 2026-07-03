Метан вместо бензина: в Башкирии растет спрос на газобаллонное оборудование

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В Башкирии растет число автомобилей на компримированном природном газе – сейчас их почти 3 тысячи, из которых 532 – автобусы. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

За два года таких машин стало больше на 697. Спрос на установку газобаллонного оборудования за последние два месяца, по данным властей, вырос на 35% по сравнению с мартом-апрелем 2026 года. Параллельно в регионе развивается сеть газовых заправок – их уже 72.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова рассказала, что предпринимателям, которые занимаются переоборудованием транспорта на газ, выделяют субсидии – это должно сделать услугу доступнее для автовладельцев.

Чтобы получить субсидию, индивидуальным предпринимателям нужно подать заявку через Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки. Отбор планируют запустить в августе-сентябре.

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