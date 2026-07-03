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НовостиОбщество3 июля 2026 6:32

В Башкирии осудили экс-сотрудника салона сотовой связи: он слил личные данные клиента

В Башкирии осудили экс-сотрудника салона связи за передачу данных клиента
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Миякинском районе Башкирии осудили бывшего сотрудника салона сотовой связи. Подробности рассказали в прокуратуре республики.

В августе 2024 года к мужчине обратилась знакомая с просьбой найти данные одного из абонентов. Он зашел в базу данных компании, сфотографировал карточку клиента и отправил снимок в мессенджере.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Обвиняемый вину признал. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Стерлибашевский межрайонный суд и назначил ему штраф в 110 тысяч рублей.

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