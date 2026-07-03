Во дворе в Уфе «Пежо» сбила электросамокат: пострадали дети 4 и 14 лет

Фото: ГАИ Уфы

Вчера вечером, 2 июля, в Уфе на улице Вологодской Peugeot 408 сбил двух детей на электросамокате Kugoo. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел около 21:00 во дворе напротив дома №76. 25-летний водитель ехал по двору и не заметил СИМ. На самокате были 14-летний водитель и 4-летний пассажир – оба получили травмы и были доставлены в медучреждение. По факту ДТП началось административное расследование.

В ГАИ напомнили, что водители средств индивидуальной мобильности обязаны соблюдать правила дорожного движения: не создавать помех пешеходам, снижать скорость рядом с ними, а перед пешеходным переходом спешиваться и переходить дорогу пешком.

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