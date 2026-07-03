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НовостиОбщество3 июля 2026 6:02

«Черное небо» в Башкирии продлили: режим продолжит действовать в трех городах

В Уфе, Стерлитамаке и Салавате продлили режим «Черное небо»
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе, Стерлитамаке и Салавате продлили режим неблагоприятных метеоусловий – «черное небо» – до 20:00 сегодняшнего дня. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

В следствие безветренной погоды вредные вещества плохо рассеиваются и скапливаются у земли на уровне жилых домов. В такие периоды предприятия обязаны сокращать выбросы в атмосферу.

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