«Черное небо» в Башкирии продлили: режим продолжит действовать в трех городах

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В Уфе, Стерлитамаке и Салавате продлили режим неблагоприятных метеоусловий – «черное небо» – до 20:00 сегодняшнего дня. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

В следствие безветренной погоды вредные вещества плохо рассеиваются и скапливаются у земли на уровне жилых домов. В такие периоды предприятия обязаны сокращать выбросы в атмосферу.

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