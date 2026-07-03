Житель Башкирии выиграл 2,2 млн рублей в лотерею. За выигрышем он не пришел

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Башкирии стал обладателем суперприза государственной лотереи – более 2,2 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе гослотереи.

Выигрыш в размере 2 264 110 рублей разыграли 2 июля в 182 208-м тираже. Победитель купил билет в розничной точке продаж всего за 60 рублей. Счастливая комбинация – числа 1, 4, 6, 8, 11, 12, 15, 20 в первом поле билета и число 3 во втором. Чтобы получить суперприз, нужно угадать все девять чисел.

За выигрышем победитель пока не обратился – вероятно, он еще не знает о своей удаче.

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