Долги почти на два миллиарда: что происходит с АПК «Алексеевский»

Фото: АПК «Алексеевский»

Долговая нагрузка на банкротящийся агропромышленный комплекс «Алексеевский» выросла. Об этом рассказало издание «Ъ-Уфа».

1 июля семь кредиторов заявили о намерении войти в реестр требований на общую сумму 1,81 млрд рублей. Среди них – ООО «Добрый картон», АО «Региональный фонд», ООО «Башагротрейд», ООО «Башкирэнерго», ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана», Сбербанк и Управление гражданской защиты Уфы. Ранее другие кредиторы уже предъявили требования на 170 млн рублей.

Крупнейший долг – перед государственным «Региональным фондом»: почти 997 млн рублей. Задолженность возникла по договорам процентного займа: в июне 2024 года предприятие заняло 331 млн рублей, в феврале 2025-го – еще 230 млн. Сбербанку «Алексеевский» должен 653,2 млн рублей по кредитным договорам 2016-2025 годов, Башэлектросбыт – 114,3 млн рублей за электроснабжение.

АО АПК «Алексеевский» зарегистрировано в Уфимском районе в 2021 году. Единственный акционер – республика. По итогам 2025 года компания получила убыток свыше 1,5 млрд рублей при выручке 1,25 млрд рублей. Стоимость чистых активов на конец того же года составила 857,1 млн рублей.

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