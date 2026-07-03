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НовостиОбщество3 июля 2026 4:32

Кадровые перестановки в Минздраве Башкирии: первый зам главы ведомства покинул пост

Первый заместитель главы Минздрава Башкирии ушел в отставку
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Минздрав Башкирии

Фото: Минздрав Башкирии

Первый заместитель главы Минисерства здравоохранения Башкирии Анатолий Можаев ушел с должности. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства рассказало информационное агентство «Башинформ».

Три года Можаев курировал финансово-экономическое направление. До этого он занимал должность заместителя главного врача по экономическим вопросам в уфимской клинической больнице №13. Причины отставки не называются.

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