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НовостиОбщество3 июля 2026 4:19

В Башкирии ферму продают за 10 тысяч рублей. Но есть нюанс – она полуразрушена

В Башкирии за 10 тысяч рублей продают полуразрушенную ферму
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чишминском районе Башкирии продают муниципальную ферму – стартовая цена составляет всего 10 000 рублей. Объект на аукцион выставила администрация Сафаровского сельсовета.

Речь идет о бывшей ферме в деревне Кушкуак. Здание построено в 1963 году, его площадь – 443,1 квадратного метра. Состояние объекта плохое: фундамент в неудовлетворительном состоянии, бревенчатые и дощатые стены разрушены наполовину, перекрытия, крыша и полы не сохранились. Электроосвещение отсутствует, отопление, водопровод и канализация также не предусмотрены.

Обременений на объект нет. Подать заявку на участие в торгах можно через электронную площадку «ЕЭТП» – прием заявок завершится через 10 дней – 13 июля.

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