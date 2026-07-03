За неделю в Башкирии скакнули цены на картофель, лук и капусту

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии за неделю подорожали картофель, лук и капуста. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 23 по 29 июня картофель подорожал на 6,52%. На этой неделе его средняя цена составила 65,31 рубля. Также жителям республики на 5,77% больше придется отдать за репчатый лук (средняя цена – 56,68 рублей) и на 3,69% за белокочанную капусту (51,97 рубля).

Однако на этой неделе на 8,9% подешевели огурцы (127,95 рубля), на 5,45% – куриные яйца (73,86 рубля), на 1,6% – помидоры (197,98 рубля).

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