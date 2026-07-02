«Образцовый отец и семьянин»: в Башкирии похоронили 28-летнего добровольца

Фото: Администрация Белорецкого района Башкирии

Сегодня, 2 июля, в Башкирии простились с рядовым Вадимом Артамоновым – на позапрошлой неделе, 21 июня, он погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции. Об этом рассказали в администрации Белорецкого района.

Вадиму было 28 лет. Он родился в Белорецке, окончил школу №10, затем получил специальность слесаря в техническом училище. После учебы работал вахтовым методом. Контракт с Министерством обороны РФ подписал в Чечне и добровольцем отправился в зону СВО. Служил стрелком стрелкового батальона.

Вадим Артамонов был награжден медалью участника СВО и медалью «За храбрость» II степени.

Родные и близкие вспоминают его как доброго, жизнерадостного человека с отличным чувством юмора.

– Был душой компании, легко находил общий язык со всеми, умел поддержать в трудную минуту и всегда был готов прийти на помощь. Вадим был образцовым, любящим отцом и примерным семьянином, очень дорожил своей семьей. Был трудолюбивым работником, пользовался большим авторитетом и уважением среди коллег и друзей, – рассказали в администрации Белорецкого района.

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