Ушла из дома два дня назад: в Башкирии без вести пропала 85-летняя женщина

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

В Башкирии пропала пожилая женщина – ее местонахождение неизвестно со вчерашнего дня. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт Башкортостан».

Разыскивают Марию Фивочкину, 85 лет, из города Октябрьский. Ее рост – 170 см, телосложение – плотное, волосы – темные с проседью, глаза – голубые. В день исчезновения была одета в темно-фиолетовый плащ, черные брюки, черные галоши и светлый вязаный берет.

Поисковый отряд заявил о необходимости помощи в поисках. Любую информацию о местонахождении женщины просят сообщать по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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