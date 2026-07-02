В Башкирия заработает новая система ухода за пожилыми людьми и инвалидами: как она устроена

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии с этого года заработает комплексная система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Андрей Назаров.

Программа рассчитана на тех, кто из-за возраста, инвалидности, травм или хронических заболеваний не может полностью или частично обслуживать себя сам.

Главная идея системы – как можно дольше сохранять за человеком возможность жить дома, в привычной обстановке. Переезд в стационарное учреждение должен стать крайней мерой. Новая модель объединит социальные и медицинские услуги. Для каждого участника специалисты проведут индивидуальную оценку потребностей и составят персональный пакет помощи.

Список услуг широкий. Специалисты будут помогать с приготовлением и приемом пищи, покупкой и доставкой продуктов, уборкой, стиркой и сменой постельного белья. Также предусмотрена помощь с гигиеной, уходом за лежачими больными, профилактикой пролежней, контролем приема лекарств и наблюдением за состоянием здоровья.

Кроме того, подопечных будут сопровождать при передвижении по дому и на улице, помогать с визитами к врачам, содействовать в получении средств реабилитации и оказывать психологическую поддержку.

Объем помощи – от нескольких часов в неделю до ежедневного сопровождения – определят исходя из потребностей конкретного человека.

Еще одна задача проекта – снизить нагрузку на родственников, которые ухаживают за пожилыми или людьми с инвалидностью. Система должна помочь семьям и одновременно улучшить качество жизни тех, кому нужна постоянная поддержка.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.