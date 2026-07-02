Возвращение «вашингтонского» защитника: Александр Алексеев снова в «Салавате Юлаеве»

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил о подписании контракта с защитником Александром Алексеевым. Соглашение рассчитано на два года.

26-летний уроженец Санкт-Петербурга возвращается в Уфу – он уже выступал за «Салават Юлаев» в сезоне 2020/21. За это время в составе уфимцев он провел 64 матча в КХЛ и набрал 17 очков.

Алексеев – хоккеист с серьезным североамериканским опытом. В 2018 году он был задрафтован клубом НХЛ «Вашингтон» в первом раунде под 31-м номером. В составе «Кэпиталз» и их фарм-клуба «Херши» провел несколько сезонов, сыграв в НХЛ 94 матча.

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